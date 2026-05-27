Дрони посипалися з неба просто під час шоу: глядачі зняли момент на відео

Під час популярного світлового шоу Vivid Sydney у гавані Дарлінг-Гарбор стався технічний збій: майже 90 дронів впали з неба у воду поруч із глядачами. Організатори скасували частину наступних виступів і почали перевірку інциденту.

Про це повідомляє BBC.

Під час вечірнього шоу у Сіднеї близько 90 дронів несподівано впали з неба просто під час виступу. Інцидент стався у понеділок увечері за місцевим часом у районі Дарлінг-Гарбор, де проходить щорічний фестиваль світла Vivid Sydney.

На відео, яке з’явилося після інциденту, видно, як десятки дронів падають у воду неподалік від великого натовпу людей. Очевидці розповідали, що частина апаратів із гучним звуком ударялася об причал.

За даними організаторів, причиною збою стали «непередбачені технічні труднощі». Компанія Skymagic, яка відповідала за дрон-шоу, заявила, що під час виступу 25 травня технічна несправність призвела до аварійної посадки 89 дронів у воді в районі Кокл-Бей.

У компанії пояснили, що основною причиною стало раптове змінення радіочастотної обстановки вже після зльоту. Через це частина дронів втратила точність позиціонування і запустила процедури аварійної посадки.

Водночас у Skymagic наголосили, що жоден із дронів не вийшов за межі безпечної зони. Організатори Vivid Sydney перепросили відвідувачів за незручності та повідомили, що шоу було зупинене відповідно до стандартних протоколів безпеки.

Після інциденту кілька наступних виступів скасували. Skymagic разом із державними службами має провести повну оцінку ситуації, після чого буде вирішено, чи продовжувати програму дрон-шоу.

Йдеться про шоу Star-Bound, у якому мали брати участь до тисячі спеціально розроблених дронів. Виступ триває близько 12 хвилин. Загалом організатори планували провести 22 такі шоу протягом 11 вечорів у межах тритижневого фестивалю.

Vivid Sydney проходить із 2009 року і позиціонується як один із найбільших фестивалів світла, музики, ідей та гастрономії у Південній півкулі. Щороку він приваблює тисячі місцевих жителів і туристів, зокрема світловими інсталяціями біля Сіднейської гавані та проєкціями на будівлю Сіднейської опери.

