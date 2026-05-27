Зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс у річницю шлюбу показала, яким було її весілля 25 років тому

Брук Шилдс / © Associated Press

Голлівудська акторка та модель Брук Шилдс розчулила прихильників особливими архівними кадрами з нагоди важливої сімейної дати.

60-річна зірка стрічки «Блакитна лагуна» поділилася спогадами про день свого весілля з чоловіком, сценаристом і продюсером Крісом Генчі. Подружжя святкує 25 років спільного життя.

У своєму фотоблогу Брук опублікувала архівні світлини з церемонії, де вони з коханим позували щасливими й усміхненими у святкових образах. Акторка також показала свою елегантну весільну сукню, доповнену пишною фатою. Особливим гостем на кадрах став і домашній улюбленець пари, який супроводжував закоханих у важливий для них день.

«Сьогодні виповнюється 25 років нашому шлюбу! Чверть століття… чи робить це нас старою подружньою парою? Я люблю тебе, Генчі!» — зворушливо звернулася знаменитість до чоловіка.

До слова, Брук Шилдс неодноразово зізнавалася, що навіть після багатьох років шлюбу між нею та чоловіком не зникла романтика. Акторка часто присвячує йому теплі слова та жартує, що він уже дуже довго її «терпить».

У шлюбі подружжя виховало двох доньок — Роуен Генчі та Ґрієр Генчі. Родина часто проводить час разом, подорожує та з'являється на світських заходах.

