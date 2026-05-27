Наслідки атаки на Київ

Столична Лукʼянівка оговтується після недільного обстрілу. Продавці на ринку, спаленому російськими ракетами, повертаються до роботи, бо багаторічні клієнти потребують домашньої продукції, відновлюється рух транспорту.



Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Що відбувається на Лук’янівці

Наталія Нагорна повідомила, що в один із зруйнованих будинків людей вже пустили і вони змогли забрати свої речі, які вціліли після масованого удару.

У будинку, де загинули люди, двері були підперті, щоб мародери не розікрали майна. У другому будинку люди ще не змогли зайти в один із під’їздів.

Кореспондентка ТСН зауважує, що життя у цьому районі триває: ринок відновлює свою роботу, люди виходять на пробіжку.

Війна в Україні: що відомо про обстріл Лук’янівки

У ніч проти 24 травня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами та дронами.

Ворог уперше вдарив по історичній архітектурі та місцях памʼяті, зокрема пошкоджено будівлі МЗС, Кабміну, Художнього музею, Музею Чорнобиля, Міжнародного центрукультури і мистецтв, історичний Поділ, метро «Лукʼянівська», житлові будинки, школи та амбулаторії.

Кількість жертв унаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох осіб.

Після закінчення рятувальних робіт у будинку в Шевченківському районі виявили фрагменти тіла. Для остаточної ідентифікації призначена ДНК експертиза. У цій п’ятиповерхівці знищили під’їзд з 1-го по 5-й поверхи. Після обстрілу там одразу виявили тіла двох жінок. 87 киян постраждали, у столичних стаціонарах перебуває — 21 потерпілий. Серед них двоє дітей.

Також двоє дорослих у тяжкому стані. Росіяни застосували по Києву чи не весь арсенал свого ракетного озброєння. У столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центри, музеї, редакції та державні об’єкти. Руйнування зафіксовані на 49-ти локаціях. За останню добу через застосунок «Дія» кияни подали майже тисячу заявок на компенсацію за зруйноване житло.

