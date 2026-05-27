Посеред дня Росія вдарила балістикою по великому обласному центрі: що відомо
У Дніпрі під час тривоги сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу балістики.
Вдень 27 травня у Дніпрі сталися вибухи під час повітряної тривоги. Армія РФ атакувала обласний центр.
Про це повідомили монітори та місцеві медіа.
«У Дніпрі чути звуки вибуху», — повідомило «Суспільне».
Атака на Дніпро — деталі
Зауважимо, окрім ракетної загрози через зліт МіГ на території РФ, військові згодом попередили ще й про небезпеку застосування балістичного озброєння з південного сходу та пуск повітряної цілі.
«Швидкісна ціль на Дніпро», — попередили ПС ЗСУ о 12:58.
Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про російську атаку.
«Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, минулося без постраждалих», — наголосив чиновник, але без деталей.
Атака РФ вдень 27 травня — що відомо
Від ранку в низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Зокрема, під атакою перебував захід України. Безпілотники фіксували у Львівській і Чернівецькій областях.
Окрім того, посеред дня всю Україну охопила повітряна тривога через зліт МіГ-31К. Сирени лунали від 12:24 до 13:15.