Посеред дня Росія вдарила балістикою по великому обласному центрі: що відомо

Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 27 травня у Дніпрі сталися вибухи під час повітряної тривоги. Армія РФ атакувала обласний центр.

Про це повідомили монітори та місцеві медіа.

«У Дніпрі чути звуки вибуху», — повідомило «Суспільне».

Атака на Дніпро — деталі

Зауважимо, окрім ракетної загрози через зліт МіГ на території РФ, військові згодом попередили ще й про небезпеку застосування балістичного озброєння з південного сходу та пуск повітряної цілі.

«Швидкісна ціль на Дніпро», — попередили ПС ЗСУ о 12:58.

Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про російську атаку.

«Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, минулося без постраждалих», — наголосив чиновник, але без деталей.

Атака РФ вдень 27 травня — що відомо

Від ранку в низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Зокрема, під атакою перебував захід України. Безпілотники фіксували у Львівській і Чернівецькій областях.

Окрім того, посеред дня всю Україну охопила повітряна тривога через зліт МіГ-31К. Сирени лунали від 12:24 до 13:15.

