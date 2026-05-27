РФ масовано вдарила по обласному центрі: у місті серйозні руйнування - деталі

Вибухи. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти середи, 27 травня, армія Російської Федерації завдала масованого удару по території Чернігова. В обласному центрі серйозні руйнування. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.

За даними мерії, у Чернігові зафіксовано пошкодження на низці локацій. Зокрема, руйнувань зазнали п’ять дачних будинків та підприємства різної форми власності.

Реклама

Крім того, під прицілом опинилися місцеві підприємства. Там пошкоджено будівлі, складські приміщення і техніка.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія масовано атакувала Чернігів. У місті кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Пролунало близько 15 вибухів. Обласний центр опинився під масованим ударом.

Дата публікації 16:12, 26.05.26 Кількість переглядів 27 Життя на руїнах: історії киян, які втратили оселі через ракетний терор РФ, але вижили!

Новини партнерів