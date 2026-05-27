- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5730
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ масовано вдарила по обласному центрі: у місті серйозні руйнування - деталі
У Чернігові руйнування сталися на кількох локаціях.
Вночі проти середи, 27 травня, армія Російської Федерації завдала масованого удару по території Чернігова. В обласному центрі серйозні руйнування. Минулося без потерпілих.
Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.
За даними мерії, у Чернігові зафіксовано пошкодження на низці локацій. Зокрема, руйнувань зазнали п’ять дачних будинків та підприємства різної форми власності.
Крім того, під прицілом опинилися місцеві підприємства. Там пошкоджено будівлі, складські приміщення і техніка.
Як повідомлялося, цієї ночі Росія масовано атакувала Чернігів. У місті кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Пролунало близько 15 вибухів. Обласний центр опинився під масованим ударом.