Як українською буде "на корточках": правильний відповідник

Реклама

Багато людей говорять побутовою українською мовою — це зручно, а також це звичка дитинства. Однак не всі знають, яких помилок можуть припускатися рідною мовою. Як, наприклад, буде українською — «на корточках»? Розповідаємо далі.

Про це розповіла Моя школа.

Як українською сказати «на корточках»

Сидіти навприсядки, зігнувши ноги у колінах, наприклад, над травою чи місцем, де не можна сісти, зазвичай називають «на корточках». Однак це побутовий варіант, що походить з російської мови.

Реклама

Українською вираз «на корточках» можна замінити на такі варіанти:

навпочіпки;

напочіпки;

навприсядки;

навприсяпки;

Часто слово «навпочіпки» плутають зі словом «навшпиньки» (стояти або ходити на кінчиках пальців ніг).

Жодних додаткових прийменників слово «навпочіпки» не потребує. Можна просто сказати: «Хлопець сів навпочіпки і став роздивлятися машини».

Українська мова — як говорити правильно:

Нагадаємо, що скорочена форма імені «Саша» не є питомо українською. Вона сформувалася під впливом російської мови та тривалий час насаджувалася в нашому суспільстві.

Реклама

Мовознавці зазначають, що українська мова має власні правила творення пестливих форм, тому радять відмовлятися від русифікованих кальок і звертатися до автентичних варіантів.

Для імені Олександр природними та історично закріпленими в українській традиції є форми Олесь, Лесь, Лесик, Олекса, Санько та Сашко. Саме варіант «Сашко» вважається питомо українським і звучить у живому мовленні значно природніше.

Скорочення Олесь та Олекса також є дуже популярними в українській культурі. Вони часто зустрічаються у класичній літературі та народній творчості, підкреслюючи красу й самобутність нашої мови.

А ще, за словами філологині Лариси Чемерис, нормативними формами привітання в українській мові є вислови «Добрий ранок», «Добрий день» та «Добрий вечір».

Реклама

Натомість варіанти «Доброго ранку», «Доброго дня» і «Доброго вечора» не є типовими для української мови саме як вітання. Проте їх можна використовувати як побажання, наприклад: «Бажаю доброго дня» чи «Бажаю доброго вечора».

Новини партнерів