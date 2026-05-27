Як українською буде "на корточках": правильний відповідник
У побутовому мовленні українці часто вживають вислів «на корточках», хоча це калька з російської. Насправді ж українська мова має кілька точних відповідників.
Багато людей говорять побутовою українською мовою — це зручно, а також це звичка дитинства. Однак не всі знають, яких помилок можуть припускатися рідною мовою. Як, наприклад, буде українською — «на корточках»? Розповідаємо далі.
Про це розповіла Моя школа.
Як українською сказати «на корточках»
Сидіти навприсядки, зігнувши ноги у колінах, наприклад, над травою чи місцем, де не можна сісти, зазвичай називають «на корточках». Однак це побутовий варіант, що походить з російської мови.
Українською вираз «на корточках» можна замінити на такі варіанти:
навпочіпки;
напочіпки;
навприсядки;
навприсяпки;
Часто слово «навпочіпки» плутають зі словом «навшпиньки» (стояти або ходити на кінчиках пальців ніг).
Жодних додаткових прийменників слово «навпочіпки» не потребує. Можна просто сказати: «Хлопець сів навпочіпки і став роздивлятися машини».
Українська мова — як говорити правильно:
Нагадаємо, що скорочена форма імені «Саша» не є питомо українською. Вона сформувалася під впливом російської мови та тривалий час насаджувалася в нашому суспільстві.
Мовознавці зазначають, що українська мова має власні правила творення пестливих форм, тому радять відмовлятися від русифікованих кальок і звертатися до автентичних варіантів.
Для імені Олександр природними та історично закріпленими в українській традиції є форми Олесь, Лесь, Лесик, Олекса, Санько та Сашко. Саме варіант «Сашко» вважається питомо українським і звучить у живому мовленні значно природніше.
Скорочення Олесь та Олекса також є дуже популярними в українській культурі. Вони часто зустрічаються у класичній літературі та народній творчості, підкреслюючи красу й самобутність нашої мови.
А ще, за словами філологині Лариси Чемерис, нормативними формами привітання в українській мові є вислови «Добрий ранок», «Добрий день» та «Добрий вечір».
Натомість варіанти «Доброго ранку», «Доброго дня» і «Доброго вечора» не є типовими для української мови саме як вітання. Проте їх можна використовувати як побажання, наприклад: «Бажаю доброго дня» чи «Бажаю доброго вечора».