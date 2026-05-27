Как на украинском будет «на корточках»: правильное соответствие

Многие люди говорят на бытовом украинском языке — это удобно, а также это привычка детства. Однако не все знают, какие ошибки могут допускаться на родном языке. Как, например, будет по-украински — «на корточках»? Рассказываем дальше.

Об этом рассказала Моя школа.

Как на украинском сказать «на корточках»

Сидеть вприсядку, согнув ноги в коленях, например над травой или местом, где нельзя сесть, обычно называют «на корточках». Однако это бытовой вариант, происходящий из русского языка.

На украинском выражение «на корточках» можно заменить на следующие варианты:

навпочіпки;

напочіпки;

навприсядки;

навприсяпки;

Часто слово «навпочіпки» путают со словом «навшпиньки» (стоять или ходить на кончиках пальцев ног).

Никаких дополнительных предлогов слово «навпочіпки» не требует. Можно просто сказать: «Хлопець сів навпочіпки і став роздивлятися машини».

Украинский язык — как говорить правильно:

Напомним, что сокращенная форма имени «Саша» не является удельно украинским. Она сформировалась под влиянием русского языка и долго насаживалась в нашем обществе.

Языковеды отмечают, что украинский язык имеет собственные правила создания ласковых форм, поэтому советуют отказываться от русифицированных калек и обращаться к аутентичным вариантам.

Для имени Александр естественными и исторически закрепленными в украинской традиции формы Олесь, Лесь, Лесик, Олекса, Санько та Сашко. Именно вариант «Сашко» считается удельно украинским и звучит в живой речи гораздо более естественно.

Сокращения Олесь и Олекса также очень популярны в украинской культуре. Они часто встречаются в классической литературе и народном творчестве, подчеркивая красоту и самобытность нашего языка.

А еще, по словам филолога Ларисы Чемерис, нормативными формами приветствия в украинском языке являются высказывания «Добрий ранок», «Добрий день» и «Добрий вечір».

В то же время варианты «Доброго ранку», «Доброго дня» и «Доброго вечора» не типичны для украинского языка именно как приветствие. Однако их можно использовать как пожелания, например: «Бажаю доброго дня» или «Бажаю доброго вечора».

