"Дякую" или "спасибі": как правильно сказать по-украински — объяснение филологине

Украинский язык / © УНИАН

Реклама

В украинском обществе продолжаются дискуссии о том, как правильно благодарить: использовать привычное «дякую» или «спасибі», которое многие ошибочно считают русизмом. Языковеды и классики литературы имеют свой ответ на этот вопрос, основанный на многовековой истории языка.

Об этом рассказала филологиня Алина Острожская.

Слово «спасибі» появилось в украинских письменных памятниках еще в XVI веке. Филологиня объясняет, что они имеют глубокие корни и произошли от выражения «спаси, Боже» (или «спаси Бог»), который со временем слился в одно слово.

Реклама

«По своему происхождению „спасибі“ — общеславянское, а значит, это не калька по русскому языку, как иногда ошибочно считают», — отмечает Острожская.

Стоит отметить, что это слово зафиксировано в словаре Бориса Гринченко — издании, в котором сознательно избегали русских. Кроме того, спасибо активно употребляли украинские классики, а в народном языке до сих пор сохранилось множество фразеологизмов с этим словом.

Слово «дякую» еще давнее «спасибі». Хотя некоторые исследователи связывают его с немецким «danke», попавшим в украинский через польский язык, на самом деле его истоки значительно глубже. Языковеды утверждают, что корни этого слова уходят во времена Римской империи.

Сегодня ареал распространения слова «дякую» очень широк — оно присутствует почти во всех индоевропейских языках. Именно поэтому он считается словом общеевропейского происхождения.

Реклама

О важности понимания этимологии этих слов неоднократно отмечали известные эксперты: Александр Авраменко, Юлия Мороз, Александр Пономарев и Роксолана Зоровчак.

Какое бы слово вы ни выбрали — «дякую» или «спасибі», оба они органичны для украинского языка и имеют богатую историю.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов есть «калабанчик» — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (посуда для обеда).

Реклама

Новости партнеров