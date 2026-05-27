РФ від самого ранку атакує захід України: у Львові оголосили загрозу — подробиці
У середу вдень, 27 травня, у кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу. Дрони зафіксували у Львівській області.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Зауважимо, станом на 09:15 тривогу оголошено у Запорізькій області, у кількох районах Хероснщини і Чернігівщини. Окрім того, безпілотник долетів до Львівської області.
«БпЛА на північному заході Львівщини, курсом на Жовкву/Львів», — повідомили ПС.
Мер Львова Андній Садовий попередив про загрозу для обласного центру: “Ворожий “Шахед” у напрямку Львова. Перебувайте в безпечному місці”.
