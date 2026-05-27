Експертка назвала фразу, яка миттєво відштовхує чоловіків

Розмова / © Credits

Реклама

Австралійська консультантка зі стосунків Луанн Ворд викликала жваву дискусію, заявивши, що є фраза, яку багато жінок вимовляють неусвідомлено, але вона миттєво змушує чоловіків емоційно відсторонюватися.

Про це пише Daily Mail.

В чому головний «тригер»

За словами експертки, фраза «нам потрібно поговорити» викликає у багатьох чоловіків миттєву паніку, навіть якщо сама розмова має бути цілком безневинною.

Реклама

«Вам це здається звичайним спілкуванням. Йому ж здається, що ось-ось станеться щось жахливе. Як тільки він це чує, він готуєтся до нападу», — пояснила Луанн Уорд.

Чому виникає така реакція

Експертка виділила чотири основні причини:

Миттєві тривожні сигнали — чоловік одразу думає, що щось не так і причиною є саме він.

Невизначеність — без контексту мозок чоловіка одразу припускає найгірше.

Ворожа атмосфера — фраза створює відчуття, ніби людину викликали до суду.

Минулий досвід — якщо раніше серйозні розмови починалися саме так, мозок закріплює фразу як загрозу.

Луанн радить замінити цю фразу на більш м’яку і зрозумілу, наприклад: «Ей, коли в тебе буде п’ять хвилин, можу я дещо з тобою обговорити? Нічого особливого».

Такий підхід, на її думку, значно знижує рівень тривоги і допомагає конструктивно провести розмову.

Реклама

Порада експертки швидко набрала популярності. Багато людей обох статей визнали, що фраза «нам потрібно поговорити» справді викликає напругу, незалежно від статі.

Нагадаємо, компліменти здатні не лише тішити, а й отруювати стосунки. Здавалося б, теплі слова мають зміцнювати любов і довіру, однак деякі з них лише створюють ілюзію турботи, приховуючи маніпуляцію чи тиск.

Деякі фрази можуть стати формою прихованого контролю, якщо за ними стоїть спотворене очікування або страх. Похвала — це не завжди про любов, іноді це сигнал: «Мені вигідно, щоб ти залишався саме таким».

Новини партнерів