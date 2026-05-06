Як зрозуміти, що ваші стосунки токсичні: вірусний тест з одного запитання для перевірки почуттів

Просте, але надзвичайно влучне запитання допомагає миттєво оцінити стан стосунків

Психотерапевтка та консультантка з питань психічного здоров’я Ясмін Маттар пропонує задати собі і партнеру лише одне ключове запитання для перевірки стосунків на здорову прив’язаність.

Про те, як відрізнити справжнє почуття від токсичної залежності, розповідає Newsweek.

Головний маркер здорового кохання

Працюючи з клієнтами, експертка часто використовує один перевірений метод, щоб оцінити стан їхнього партнерства та виявити приховані проблеми. Вона пропонує чесно відповісти лише на одне запитання: «Якби ваші стосунки закінчилися сьогодні, з вами все було б гаразд, і чи змогли б ви мати власне життя?».

«Здорові стосунки не повинні змушувати вас відчувати, що ви не можете жити без когось. Ви можете кохати їх глибоко, сумувати за ними та мати розбите серце, але ви все одно повинні відчувати, що ви існуєте», — пояснила Ясмін Маттар.

Червоні прапорці та реакція мережі

Психотерапевтка наголошує, що багато людей помилково плутають емоційну залежність або тривожність із сильним коханням. За її словами, відчуття неможливості існувати без партнера є серйозним «червоним прапорцем», який свідчить про те, що стосунки від самого початку навряд чи були здоровими та стабільними.

Ролик фахівчині в Мережі з цим тестом на токсичність стосунків зібрав понад 460 тисяч переглядів і викликав бурхливу дискусію в коментарях, де користувачі почали аналізувати власні типи прив’язаності. Одні зізналися, що після розриву втратили б частину себе через тривожність, тоді як інші впевнено заявили, що попри розбите серце, їхнє життя продовжувалося б у звичному руслі.

«Величезна кількість людей, які відгукнулися на це, показує, наскільки ми колективно прагнемо безпечних, обґрунтованих стосунків. Здорове кохання дозволяє вам зберегти відчуття себе», — підсумувала терапевтка.

