ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
2 хв

Які українські монети коштують тисячі гривень: список рідкісних екземплярів

Деякі українські монети, зокрема 1 гривня 1995 року та 25 копійок 1992 року, можуть коштувати тисячі гривень через рідкісні різновиди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Які українські монети коштують тисячі гривень: список рідкісних екземплярів

Рідкісні варіанти українських монет / © Unsplash

Деякі українські монети, які й досі можуть траплятися в обігу, коштують значно більше за свій номінал і становлять інтерес для нумізматів. За окремі екземпляри колекціонери готові платити тисячі гривень, залежно від їхнього різновиду та стану.

Про це йдетсья у матеріалі radiotrek.

Зокрема, монета номіналом 1 гривня 1995 року зараз представлена на аукціоні, де її ціна вже перевищила 3 500 грн і може зрости ще більше через наявність рідкісних варіацій цього випуску. Вони відрізняються незначними деталями, такими як оформлення гурту (ребра монети) або товщина канта.

Вартість таких різновидів може суттєво відрізнятися: менш рідкісні екземпляри оцінюються приблизно у 1 400-2 800 грн, тоді як особливо рідкі можуть сягати до 16 000 грн.

Монети з нестандартних випусків

Окрему цінність становлять так звані пробні або нестандартні випуски, коли рік на монеті та на гурті не збігається. Такі варіанти зустрічаються вкрай рідко і високо цінуються серед колекціонерів.

Особлививй випадок

Ще одна монета, яка привертає увагу нумізматів, — 25 копійок 1992 року. Деякі її різновиди вже продавалися більш ніж за 2 500 грн.

Фахівці радять уважно перевіряти монети на дрібні деталі: форму тризуба, написів, зображення грона калини та тип гурту — з насічками чи гладкий. Саме такі нюанси найчастіше визначають колекційну цінність.

Оскільки подібні монети тривалий час перебували в обігу, вони можуть і зараз зберігатися у гаманцях або скарбничках. Тому нумізмати радять іноді переглядати дрібні гроші — серед них може трапитися справді цінний екземпляр.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
405
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie