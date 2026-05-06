Які українські монети коштують тисячі гривень: список рідкісних екземплярів

Деякі українські монети, які й досі можуть траплятися в обігу, коштують значно більше за свій номінал і становлять інтерес для нумізматів. За окремі екземпляри колекціонери готові платити тисячі гривень, залежно від їхнього різновиду та стану.

Зокрема, монета номіналом 1 гривня 1995 року зараз представлена на аукціоні, де її ціна вже перевищила 3 500 грн і може зрости ще більше через наявність рідкісних варіацій цього випуску. Вони відрізняються незначними деталями, такими як оформлення гурту (ребра монети) або товщина канта.

Вартість таких різновидів може суттєво відрізнятися: менш рідкісні екземпляри оцінюються приблизно у 1 400-2 800 грн, тоді як особливо рідкі можуть сягати до 16 000 грн.

Монети з нестандартних випусків

Окрему цінність становлять так звані пробні або нестандартні випуски, коли рік на монеті та на гурті не збігається. Такі варіанти зустрічаються вкрай рідко і високо цінуються серед колекціонерів.

Особлививй випадок

Ще одна монета, яка привертає увагу нумізматів, — 25 копійок 1992 року. Деякі її різновиди вже продавалися більш ніж за 2 500 грн.

Фахівці радять уважно перевіряти монети на дрібні деталі: форму тризуба, написів, зображення грона калини та тип гурту — з насічками чи гладкий. Саме такі нюанси найчастіше визначають колекційну цінність.

Оскільки подібні монети тривалий час перебували в обігу, вони можуть і зараз зберігатися у гаманцях або скарбничках. Тому нумізмати радять іноді переглядати дрібні гроші — серед них може трапитися справді цінний екземпляр.

