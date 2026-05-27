Україна готується ще до 2-3 років війни: Зеленський дав доручення — The Economist

Україна готується до сценарію, за якого війна з Росією може тривати ще два-три роки. За даними джерел в українському уряді, президент Володимир Зеленський уже доручив планувати дії держави саме з урахуванням такого горизонту.

Про це йдеться в матеріалі The Economist.

На початку року мирні переговори за посередництва США певний час виглядали як шанс на важку угоду. Йшлося про можливість, за якої Україна могла б відступити від частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Однак Володимир Путін так і не погодив конкретну пропозицію, а сам варіант нині вже не розглядають серйозно.

22 травня США заявили про припинення своєї участі в переговорах. Окремі оптимістичні джерела не виключають, що консультації можуть відновитися влітку. Втім, більш імовірним називають сценарій, за якого бойові дії триватимуть доти, доки одна зі сторін не вичерпає ресурс для продовження війни.

Скільки Росія зможе воювати

Точка, після якої Росія вже не зможе підтримувати нинішній темп війни, залишається невідомою. Водночас її слабкі місця вже помітні: зростання невдоволення, стагнація економіки, тиск санкцій та українські удари по російській території.

За оцінками, російський бюджет частково підтримали високі ціни на нафту, пов’язані з війною з Іраном. Це може принести Москві додаткові 60 млрд доларів 2026 року. Однак невідомо, як довго Кремль зможе утримувати таку модель.

Один з українських дипломатів порівняв нинішню ситуацію з Німеччиною 1918 року, яка після весняного наступу зрештою зазнала краху.

“Ми стали доволі схожими, хоча ризики у нас різні. Хто впаде першим або що буде, якщо жоден із нас не впаде, — цього зараз ніхто не може сказати”, — зазначив дипломат.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, днями відбулась закрита зустріч керівництва держави з фракцією «Слуга народу», під час якої учасники обговорювали сценарії завершення війни, економічні виклики та стратегічні пріоритети.

За словами депутатів, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський заявив про великі сподівання завершити гарячу фазу війни до листопада цього року, скориставшись поточною перевагою на фронті, але виключно за умови надання гарантій безпеки.

