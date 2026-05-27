Як можна економити пальне влітку: інструктор з водіння поділився дієвим лайфгаком

Водіїв закликають виконувати одну просту дію за кермом влітку, щоб зменшити витрату палива.

Інструктор з водіння Дейв поділився головною порадою.

За його словами, кондиціонер збільшує навантаження на двигун і споживання пального. Особливо це помітно влітку, коли багато водіїв постійно користуються клімат-контролем.

Дейв рекомендує просте рішення — відкривати вікна. Це дозволяє провітрювати салон без додаткового навантаження на двигун.

«Якщо ви плануєте використовувати кондиціонер, пам’ятайте, що він збільшує витрати пального. Якщо хочете заощадити — відкривайте вікна», — сказав інструктор.

Коли краще відкривати вікна

За дослідженням Товариства автомобільних інженерів (SAE) 2004 року, відкривати вікна вигідніше при швидкості до 72 км/год. При вищій швидкості аеродинамічний опір зростає, і тоді економніше закрити вікна та увімкнути кондиціонер.

На тлі високих цін на пальне такий простий спосіб дозволяє водіям суттєво зменшити витрати. Інструктор наголошує, що відкриті вікна — безкоштовний і ефективний спосіб економії в літній період.

Нагадаємо, фахівці Генерального директорату транспорту Іспанії заявили, що оптимальною швидкістю для економії пального є 90–100 км/год. За їхніми даними, перевищення цієї швидкості суттєво збільшує витрати через зростання аеродинамічного опору. Також водіям радять раніше перемикатися на вищі передачі, підтримувати оберти двигуна у межах 1500–3000 та користуватися круїз-контролем під час далеких поїздок.

