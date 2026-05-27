Сублінгвальні методи: як у Європі змінюється підхід до профілактики інфекцій

Такі методи застосовуються курсами відповідно до рекомендацій лікаря та інструкції виробника. Препарат містить інактивовані, тобто убиті бактерії – ті самі, що найчастіше викликають отити, синусити та інші ускладнення після звичайних застуд.

Розповідаємо про підхід, який застосовується та досліджується в окремих країнах Європи. Як це працює

Зона під язиком – не просто зручне місце для всмоктування ліків. Там розташовані спеціальні імунні клітини, які навчають організм розпізнавати загрози, коли вони знайомляться з бактеріями зі спрею, Механізм дії таких методів пов’язують із формуванням місцевої імунної відповіді слизових оболонок. Головна особливість – препарат тренує не лише специфічний імунітет проти конкретних бактерій, а й загальну здатність організму боротися з інфекціями.

Метод може розглядатися лікарем у пацієнтів із рецидивуючими інфекціями верхніх дихальних шляхів.Діти, які хворіють понад 6 разів на рік;

Діти, які хворіють з ускладненнями: повторюваними отитами, синуситами, бронхітами;

Дорослі, які постійно заражаються від дітей і тижнями сидять на лікарняних.

Досвід Європи

Перші сублінгвальні бактеріальні вакцини з'явилися в Іспанії ще 2010 року. Спочатку – для профілактики повторюваних інфекцій сечовивідних шляхів у жінок, потім – для респіраторних інфекцій у дітей і дорослих.

За 15 років технологія поширилася на Португалію, Мексику, Великобританію, Німеччину, Францію, Канаду, Австралію та в низку інших країн Європи та світу.. Окремі дослідження повідомляють про можливе зниження частоти рецидивів інфекцій.

У дослідженнях йдеться про добру переносимість спрей вакцини. При цьому побічні ефекти трапляються дуже рідко і здебільшого обмежуються легким дискомфортом.

Що в Україні

Цільноклітинна інактивована бактеріальна вакцина з’явилася на українському ринку кілька років тому, але ще не набула масової популярності. Метод може застосовуватись за рекомендацією лікаря для дітей з рецидивуючими інфекціями. .

Додаткова перевага для українських пацієнтів – відсутність складної логістики. На відміну від більшості ін'єкційних вакцин, спрей зберігається в звичайному холодильнику, що спрощує транспортування та використання.

Експерти у сфері громадського здоров’я звертають увагу, що метод особливо актуальний зараз, коли проблема антибіотикорезистентності стає все гострішою, а батьки шукають способи зменшити кількість ліків для дітей.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає стійкість до антибіотиків однією з десяти найбільших загроз для людства. Пошук підходів до зниження надмірного використання антибіотиків залишається одним із пріоритетів систем охорони здоров’я. Матеріал має інформаційний характер. Перед застосуванням препарату обов'язково проконсультуйтесь з лікарем.

