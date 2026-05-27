ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

Сублінгвальні методи: як у Європі змінюється підхід до профілактики інфекцій Новини компаній

Поки в Україні більшість вакцин досі асоціюються з голкою і шприцем, в Іспанії, Португалії та десятках інших країн пацієнти вже звикли до іншого формату — сублінгвальної спрей-вакцини. В Україні також доступні окремі підходи сублінгвальної бактеріальної імунотерапії, про які мало хто знає.

Коментарі
Сублінгвальні методи: як у Європі змінюється підхід до профілактики інфекцій

Такі методи застосовуються курсами відповідно до рекомендацій лікаря та інструкції виробника. Препарат містить інактивовані, тобто убиті бактерії – ті самі, що найчастіше викликають отити, синусити та інші ускладнення після звичайних застуд.

Розповідаємо про підхід, який застосовується та досліджується в окремих країнах Європи. Як це працює

Зона під язиком – не просто зручне місце для всмоктування ліків. Там розташовані спеціальні імунні клітини, які навчають організм розпізнавати загрози, коли вони знайомляться з бактеріями зі спрею, Механізм дії таких методів пов’язують із формуванням місцевої імунної відповіді слизових оболонок. Головна особливість – препарат тренує не лише специфічний імунітет проти конкретних бактерій, а й загальну здатність організму боротися з інфекціями. 

  • Метод може розглядатися лікарем у пацієнтів із рецидивуючими інфекціями верхніх дихальних шляхів.Діти, які хворіють понад 6 разів на рік;

  • Діти, які хворіють з ускладненнями: повторюваними отитами, синуситами, бронхітами;

  • Дорослі, які постійно заражаються від дітей і тижнями сидять на лікарняних. 

Досвід Європи

Перші сублінгвальні бактеріальні вакцини з'явилися в Іспанії ще 2010 року. Спочатку – для профілактики повторюваних інфекцій сечовивідних шляхів у жінок, потім – для респіраторних інфекцій у дітей і дорослих.

За 15 років технологія поширилася на Португалію, Мексику, Великобританію, Німеччину, Францію, Канаду, Австралію та в низку інших країн Європи та світу.. Окремі дослідження повідомляють про можливе зниження частоти рецидивів інфекцій.

У дослідженнях йдеться про добру переносимість спрей вакцини. При цьому побічні ефекти трапляються дуже рідко і здебільшого обмежуються легким дискомфортом.

Що в Україні

Цільноклітинна інактивована бактеріальна вакцина з’явилася на українському ринку кілька років тому, але ще не набула масової популярності. Метод може застосовуватись за рекомендацією лікаря для дітей з рецидивуючими інфекціями. .

Додаткова перевага для українських пацієнтів – відсутність складної логістики. На відміну від більшості ін'єкційних вакцин, спрей зберігається в звичайному холодильнику, що спрощує транспортування та використання.

Експерти у сфері громадського здоров’я звертають увагу, що метод особливо актуальний зараз, коли проблема антибіотикорезистентності стає все гострішою, а батьки шукають способи зменшити кількість ліків для дітей.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає стійкість до антибіотиків однією з десяти найбільших загроз для людства. Пошук підходів до зниження надмірного використання антибіотиків залишається одним із пріоритетів систем охорони здоров’я. Матеріал має інформаційний характер. Перед застосуванням препарату обов'язково проконсультуйтесь з лікарем.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie