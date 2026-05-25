"Гаряча фаза" війни може закінчитися до листопада?: нардепка про деталі таємної зустрічі Зеленського зі "слугами народу"

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повідомив депутатам фракції «Слуга народу», що є великі сподівання на те, що «гаряча фаза» війни закінчиться до листопада цього року.

Цю інформацію поширили Telegram-канали, а згодом підтвердила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, що була присутня на зустрічі з президентом.

Припинення вогню у листопаді

За словами Василевської-Смаглюк, левова частка часу на зустрічі була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни.

«Однаково зараз почнуть зливати телеграм-каналам, то розповім сама. Завершилась зустріч фракції з президентом. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу. Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись», — сказала вона.

За словами нардепки, основна мета влади — не дати Росії можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії.

Крім того, Володимир Зеленський сказав нардепам, що очікує від Європи, хто зараз буде модератором мирного треку. Також Україна очікує делегацію зі США найближчим часом.

«Президент підкреслив, що великими зусиллями не допускає переговорів про Україну без України, але визнав, що такий трек, на жаль, є», — розповіла нардепка.

Членство в ЄС

На зустрічі зі «слугами народу» говорили і про перспективи членства в ЄС. За словами нардепки, Зеленський запевнив, що Верховна Рада виконала «абсолютно всі вимоги для відкриття всіх переговорних кластерів і до літа їх мають відкрити».

«Щодо питання асоційованого членства без права голосу і без торговельно-економічних перспектив — це членство не дасть українцям відчуття справедливості», — сказала Ольга Василевська-Смаглюк.

Кадрові питання, за її словами, не обговорювалися.

Також Зеленський підкреслив важливість Верховної Ради в цей ключовий момент. Мовляв, ворог лише чекає, щоб парламент посипався.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що вирішили на зустрічі з президентом Зеленським на наступні пів року.

