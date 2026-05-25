Смерть чоловіка у Тернопільському ТЦК: поліція виявила неочікувані факти про загиблого

Поліція розслідує загибель чоловіка, яка сталася 23 травня у Тернопільському ТЦК. Правоохоронці вже з’ясували особу померлого і тепер перевіряють, звідки у нього зброя, як він жив та чому приїхав в область.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Смерть чоловіка в ТЦК у Тернополі — що відомо про нього

«У звʼязку з обʼєктивністю розслідування смерті чоловіка правоохоронці проводять комплекс заходів, щоб зʼясувати, які саме обставини призвели до цієї трагедії: що їй передувало, яким був спосіб життя чоловіка, звідки у нього була зброя та що він робив на території Тернопільщини», — зазначив очільник обласної поліції.

За даними слідства, загиблим є уродженець Луганської області 1980 року народження. До початку повномасштабного вторгнення він мешкав у Харкові, а з початком 2022 року переїхав до Тернополя. Чоловік орендував житло, не реєструвався як внутрішньо переміщена особа, не потрапляв у поле зору правоохоронних органів та вів замкнутий спосіб життя.

Також відомо, що його найближчі родичі наразі перебувають на тимчасово окупованій території, що окремо враховується під час розслідування.

Смерть чоловіка в ТЦК у Тернополі / © Національна поліція України

Під час санкціонованого обшуку в орендованій квартирі загиблого слідчі вилучили:

майже 200 тисяч гривень;

незначну суму в іноземній валюті та російських рублях;

4 мобільні телефони;

пачку набоїв калібру 9 мм.

За попередніми висновками експертизи, вилучені патрони можуть відповідати калібру кулі, з якої було здійснено постріл у вбиральні ТЦК. Крім того, встановлено, що ймовірною зброєю є пістолет «ФОРТ-14», перероблений під бойовий. Походження цієї зброї наразі перевіряється.

Смерть чоловіка в ТЦК у Тернополі / © Національна поліція України

«Розслідування триває. Ми не робитимемо передчасних висновків, але суспільство має знати перевірені факти. Про подальші результати інформуватиму згодом», — підсумував Сергій Зюбаненко.

Смерть чоловіка в ТЦК Тернополя — останні новини

Нагадаємо, у Тернополі 23 травня на території одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявили мертвим 46-річного місцевого жителя. Тіло чоловіка знайшли у приміщенні вбиральні, про що одразу повідомили правоохоронні органи.

За попередньою інформацією обласної поліції, того ж дня чоловіка доставили до установи для уточнення його військово-облікових даних. Слідство припускає, що він зайшов до туалету, де, ймовірно, вчинив самогубство за допомогою вогнепальної зброї. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та деталі цієї події.

Після суспільного резонансу навколо смерті чоловіка у ТЦК Тернополя поліція показала фрагмент запису з місця події. Слідство обіцяє перевірити кожну деталь.

