Лілія Ребрик показала дворічну доньку-красуню та здивувала, як швидко підросла Аделіна
Зіркова мама потішила фанів сімейним контентом.
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик потішила прихильників свіжими світлинами своєї молодшої доньки Аделіни, яку виховує разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким.
На нових кадрах в Instagram мами дворічна дівчинка постала справжньою маленькою модницею. Аделіна приміряла джинсовий костюм, кумедні рожеві окуляри у формі сердечок і з героїнею Hello Kitty. Донька знаменитості позувала перед камерою, гралася іграшками та впевнено демонструвала свої образи.
Лілія також зізналася, що саме діти допомагають їй відновлювати сили після напруженого графіка, численних поїздок і гастролей. За словами ведучої, поруч із доньками вона швидко забуває про втому та знаходить емоційний баланс.
«Мій маленький антистрес в рожевих окулярах після всіх тривог, гастролей і доріг», — ніжно написала Ребрик.
Прихильники ж не приховували захоплення в коментарях і зазначали, що Аделіна помітно підросла. Деякі зізналися, що навіть не помітили, як швидко промайнув час.
Це ж треба так бути схожою на тата! Хай росте здоровою та щасливою маленька красуня!
Вже доросла… Майбутня кінозірочка
Лілю, яка ж вона фантастична! Заряджаємося вашим позитивом! Обожнюю цю дівчинку! Гарна сім'я! Щастя вам і всього найкращого!
Нагадаємо, разом з Андрієм Диким Лілія Ребрик виховує трьох доньок — Діану, Поліну та наймолодшу Аделіну, якій вже виповнилося два роки.