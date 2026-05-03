Як розбагатіти на пам’ятних монетах НБУ

Вартість монет із золота і срібла залежить від ціни цих металів / © НБУ

Чимало людей вважають монети вигідною інвестицією, адже деякі з них з часом ростуть в ціні. Пам’ятні монети за кілька років можуть здорожчати в рази, тому люди полюють за особливо цінними екземплярами.

Про це свідчать дані аукціону Violity.

Що стосується пам’ятних монет, які карбує Нацбанк, серед них є саме інвестиційні монети, які мають в складі золото або срібло (чи комбінацію металів).

Одна з найдорожчих монет, представлена на аукцірні, називається «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України».

Цю монету НБУ карбував із золота 2019 року тиражем усього 1 500 штук. Номінал монети складає 100 гривень. Вона має пробу золота 900, а маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1.

Власник монети за екземпляр у футлярі хоче отримати на аукціоні 345 тисяч гривень.

Також дорого продається срібна монета «Хортиця на Дніпрі — колиска українського козацтва». Коштує такий екземпляр 155 тисяч гривень.

Нагадаємо, Нацбанк України анонсував вихід нової пам’ятної монети «Український авангард. Олександра Екстер», реліз якої заплановано на травень. Випуск присвячений співзасновниці стилю ар-деко та одній з найяскравіших представниць українського авангарду.

