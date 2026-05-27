Росіяни розстріляли подружжя, яке гуляло біля свого будинку: моторошні подробиці (фото, відео)

Наслідки удару по Нікополі / © ТСН

У Дніпрі рятують родину з Нікополя, яка дістала важкі поранення за кілька кроків від підʼїзду, в якому мешкала. Життю їхнього чотирирічного хлопчика наразі загрози немає, а от батьки перебувають у реанімації.

Про життя у місті, яке перебуває під постійними ударами російських окупантів, та про неймовірну силу волі українців — у репортажі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росіяни атакували подружжя під час прогулянки

Вони лежать у сусідніх палатах реанімації і крізь медичне скло жестами зізнаються один одному в коханні. Олександра нарешті змогли евакуювати з Нікополя до Дніпра, де лікарі вже кілька днів виборюють життя його дружини Анни.

Анна, поранена мешканка Нікополя: «Бачу, що він лежить поруч, і розумію, що все добре, що ми поруч з ним. Як дві споріднені душі, знаєте, знайшли один одного. І по сей день є. Я просто не уявляю без нього життя!».

Олександр, поранений мешканець Нікополя: «В неї були сльози. В мене також. Я її відчуваю десь на іншому рівні».

Це був звичайний вечір суботи в Нікополі. Молоде подружжя разом із чотирирічним сином та домашнім улюбленцем вийшли на подвір'я біля свого будинку. За кілька кроків від дверей під'їзду навколо них почали розриватися міни.

Подружжжя у лікарні / © ТСН

Олександр про момент атаки: «Просто розмовляємо. І тут у вухах дуже дзвенить все, все болить. Ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що. Потім вже на себе звернув увагу. Побачив, що дуже погано з ногою — ти сам її держиш, а вона як холодець в руці. І ти повзеш в підʼїзд, тому що далі міни летять — це дуже важко».

Евакуація під вогнем та поранені діти

Вивозити понівечену родину до лікарні поліцейським та рятувальникам довелося під безперервними новими вибухами. Кадри з бодікамер правоохоронців зафіксували перші секунди боротьби за життя Анни, коли її намагалися стабілізувати в машині.

Загалом внаслідок того жорстокого обстрілу житлового кварталу семеро мирних людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих опинилися двоє дітей: тримісячна донька сусідів та чотирирічний син Анни й Олександра. Наразі маленький Сашко перебуває під наглядом бабусі в дитячій лікарні.

Прогнози медиків

Стан Анни лікарі досі оцінюють як стабільноважкий. Жінка вже мужньо витримала дві складні операції на внутрішніх органах, і вони, вочевидь, будуть не останніми.

Черговий лікар-хірург: «В жінки дуже важкі поранення, декілька уламків побили кишківник. Зроблено було дві операції, але вона так мужньо тримається. Якщо всього цього не знати і не бачити, можна сказати, що в неї все добре, що вона просто трошки засумувала».

В Олександра діагностували вкрай важке поранення нижньої кінцівки — уламками сильно потрощило кістки та тканини. Медики готують документи, щоб перевезти чоловіка на лікування за кордон, де провідні фахівці спробують провести складну операцію з відновлення мʼязів ноги. Проте сам Сашко хвилюється не за своє здоров'я, а за кохану.

Лікар реанімаційного відділення: «Вражає така сила, сила волі цього подружжя. Вони, як голубки, пересилають один одному поцілунки, любовні смски. Це тішить».

Лежачи на лікарняних ліжках, пара з посмішкою згадує день свого знайомства, коли з першого погляду відчули, що створені одне для одного.

Анна показує журналістам ТСН улюблену сімейну фотографію в телефоні: «Всі разом, собачки тільки нема. Біля мене Нікітка, я, маленький Сашуня і Сашко — чоловік».

Їхній старший син — 12-річний Микита — наразі вимушено залишається в Нікополі разом із дідусем. У місті під обстрілами вони доглядають та лікують ще одного члена родини — поранену осколками собаку Мессі. Уся велика родина понад усе мріє якнайшвидше знову зібратися разом у мирній та безпечній оселі.

