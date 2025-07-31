2 компліменти, які непомітно руйнують стосунки: ніколи не говоріть їх своєму партнерові

Які компліменти не можна говорити своєму партнеру / © www.freepik.com/free-photo

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Компліменти здатні не лише радувати, а й отруювати стосунки. Здавалося б, теплі слова мають зміцнювати любов і довіру, однак деякі з них лише створюють ілюзію турботи, приховуючи маніпуляцію чи тиск.

Американський психолог Марк Треверс пояснює, що деякі фрази можуть стати формою прихованого контролю, якщо за ними стоїть спотворене очікування або страх. Похвала це не завжди про любов, іноді це сигнал: «Мені вигідно, щоб ти залишався саме таким». Про це пише видання Daily Mail.

Які компліменти не варто говорити своєму партнерові

«Ти завжди такий/така спокійний (а)». На перший погляд — це м’яке захоплення внутрішньою гармонією партнера. Але насправді така фраза може бути неусвідомленим схваленням емоційної закритості. Замість підтримки щирості та відвертості, непряма вимога приглушувати емоції, не показувати біль, гнів чи сум. Партнер починає думати: «Мене люблять тільки тоді, коли я мовчу і зручний». Це поступово руйнує довіру, бо людина боїться бути справжньою. У наслідку виникає емоційне віддалення, навіть якщо зовні все спокійно та добре.

«Ти — єдиний (а), з ким я можу говорити відверто». Ця фраза, як попереджають психологи, може бути сигналом тривожної залежності. Таке «визнання» фактично перекладає всю емоційну відповідальність на партнера, роблячи його єдиним джерелом підтримки. У здорових стосунках важливо мати різні опори — друзів, родину, психолога. Якщо партнер стає єдиною точкою розвантаження, це виснажує, формує почуття провини й емоційне вигорання. У такому випадку з часом навіть найміцніший союз може не витримати цього навантаження.

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