Оси стають агресивнішими: як запобігти навалі комах

Оси / © AP

Реклама

Літом оси стають особливо активними, а цьогоріч — ще й агресивнішими. У будинках і садах фіксують появу великих гнізд. Часто вони з’являються не лише в деревах чи під дахами, а й у садових ящиках, на полицях у сараях, у складених подушках або контейнерах для зберігання речей.

Про це повідомило видання The Sun.

Експерти попереджають: звичайні ящики для зберігання подушок, садові лавки, сараї та навіть сміттєві баки перетворюються на «ідеальне житло» для ос. Достатньо залишити солодкі плями, вологу подушку чи незакриту кришку коробки — і гніздо з’явиться за лічені дні.

Реклама

Тепло, волога та м’які тканини створюють ідеальні умови для гніздування. Особливо небезпечними є ситуації, коли подушки залишають у пластикових коробках без герметичного закриття або зберігають речі у сараях, де роками накопичується безлад. В умовах темряви, тиші й наявності харчових запахів оси швидко знаходять собі притулок і починають будувати гнізда. Навіть невелике гніздо за кілька днів може перетворитися на повноцінну колонію.

Найактивнішими оси стають у серпні — саме в цей період вони агресивніші й охоче атакують, якщо їх потривожити. Укуси можуть бути небезпечними, особливо для дітей, людей із алергією або домашніх тварин.

Щоб уникнути появи осиних гнізд, варто ретельно просушувати речі перед зберіганням, регулярно прибирати сараї та складські приміщення, а також закривати кришки контейнерів. Натуральні засоби на кшталт м’ятної олії або води з часником можуть слугувати як природний репелент, але головне — профілактика та лад.

Нагадаємо, США знайшли гніздо ос з радіацією вдесятеро вище норми. Її джерело досі не з’ясовано.

Реклама