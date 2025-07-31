У Кропивницькому 14-річна дівчина народила немовля: батька дитини покарали

У Кропивницькому народила 14-річна дівчина / © Pexels

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У Кропивницькому до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка через секс із 14-річною дівчиною. Після інтимного контакту неповнолітня завагітніла.

Про це йдеться у вироку Фортечного районного суду м. Кропивницького.

За даними суду, чоловік із березня по листопад 2024 року регулярно займався сексом із 14-річною дівчиною. Дорослий знав про вік неповнолітньої, проте його це не зупинило.

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Як наслідок, дівчина 13 квітня 2025 року народила сина, батьком якого, за даними ДНК-експертизи, є підсудний.

Чоловік на суді провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Кропивницького винним за ч.1 ст. 155 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Нагадаємо, у Рівненській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який кілька разів займався сексом з неповнолітньою дівчиною, якій ще не виповнилося 16 років, а потім побив її.

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