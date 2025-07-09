На Тернопільщині чоловік зґвалтував дитину: як його покарали

Вирок суду / © Pixabay

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На Тернопільщині 24-річного чоловіка засудили до 9 років в’язниці за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Чоловік залякав дитину вбивством і вчинив сексуальне насильство.

Про це повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

В одному із сіл Борщівської громади Чортківського району 4 липня 2024 року чоловік вчинив насильство.

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Він був знайомий зі старшою сестрою 14-річної потерпілої, тому вирішив зайти в гості. Проте в стані алкогольного сп’яніння.

Окрім 14-літньої дівчини в будинку нікого не було. Скориставшись цим, обвинувачений залякав жертву і зґвалтував її. Він погрожував дівчині убивством.

При цьому в суді він свою провину визнав частково. Чоловік зазначив, що не погрожував дівчині, а от провину в самому зґвалтуванні — не заперечував.

Нагадаємо, у Тернополі мати втопила свою дитину у ванні, а сама вистрибнула з п’ятого поверху. Жінка залишилася живою, проте до в’язниці вона не сяде.

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