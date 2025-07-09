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На Тернопільщині чоловік зґвалтував дитину: як його покарали
На суді чоловік визнав лише частково свою провину.
На Тернопільщині 24-річного чоловіка засудили до 9 років в’язниці за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Чоловік залякав дитину вбивством і вчинив сексуальне насильство.
Про це повідомили в прокуратурі Тернопільщини.
В одному із сіл Борщівської громади Чортківського району 4 липня 2024 року чоловік вчинив насильство.
Він був знайомий зі старшою сестрою 14-річної потерпілої, тому вирішив зайти в гості. Проте в стані алкогольного сп’яніння.
Окрім 14-літньої дівчини в будинку нікого не було. Скориставшись цим, обвинувачений залякав жертву і зґвалтував її. Він погрожував дівчині убивством.
При цьому в суді він свою провину визнав частково. Чоловік зазначив, що не погрожував дівчині, а от провину в самому зґвалтуванні — не заперечував.
Нагадаємо, у Тернополі мати втопила свою дитину у ванні, а сама вистрибнула з п’ятого поверху. Жінка залишилася живою, проте до в’язниці вона не сяде.