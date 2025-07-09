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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Полтавщині живцем згоріла дівчина — не вибралася з будинку

У Полтавській області під час пожежі загинула 17-річна дівчина. Правоохоронці з’ясовують всі причини та обставини трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На місці пожежі

На місці пожежі / © Поліція Полтавщини

У селі Попівка Карлівської громади сталася пожежа у будинку — згодом виявили тіло 17-річної двчинию. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Після ліквідації пожежі у будинку правоохоронці виявили 17-річну дівчину без ознак життя. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу», — йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчі здійснюють розслідування.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожежі в будинку живцем згорів чоловік.

А на Хмельниччині сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок неї загинув 13-річний хлопчик.

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