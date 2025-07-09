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На Полтавщине заживо сгорела девушка — не выбралась из дома
В Полтавской области при пожаре погибла 17-летняя девушка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
В селе Поповка Карловской громады произошел пожар в доме — впоследствии обнаружили тело 17-летней девушки. Полиция начала уголовное производство.
Об этом сообщили в полиции региона.
«После ликвидации пожара в доме правоохранители обнаружили 17-летнюю девушку без признаков жизни. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.
По этому факту следователи осуществляют расследование.
Напомним, на Днепропетровщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина.
А в Хмельнитчине произошел пожар в жилом доме. В результате погиб 13-летний мальчик.