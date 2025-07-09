ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
382
Время на прочтение
1 мин

На Полтавщине заживо сгорела девушка — не выбралась из дома

В Полтавской области при пожаре погибла 17-летняя девушка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На месте пожара

На месте пожара

В селе Поповка Карловской громады произошел пожар в доме — впоследствии обнаружили тело 17-летней девушки. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции региона.

«После ликвидации пожара в доме правоохранители обнаружили 17-летнюю девушку без признаков жизни. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователи осуществляют расследование.

Напомним, на Днепропетровщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина.

А в Хмельнитчине произошел пожар в жилом доме. В результате погиб 13-летний мальчик.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie