На месте пожара

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В селе Поповка Карловской громады произошел пожар в доме — впоследствии обнаружили тело 17-летней девушки. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции региона.

«После ликвидации пожара в доме правоохранители обнаружили 17-летнюю девушку без признаков жизни. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

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По этому факту следователи осуществляют расследование.

Напомним, на Днепропетровщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина.

А в Хмельнитчине произошел пожар в жилом доме. В результате погиб 13-летний мальчик.