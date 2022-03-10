На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку живцем згорів чоловік

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.
У Кам'янському районі Дніпропетровської області вночі 10 березня сталася пожежа. Горів одноповерховий житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася на вулиці Новій у селищі Вільне. Там горів одноповерховий житловий будинок. Вогонь спалахнув в одній із кімнат і згодом охопив дах будівлі.
Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
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