Єврооблігації України здорожчали на 20-40%

Курс ВВП-варантів у середу зріс на 7,5%, а з п'ятниці – на 54,5% і наразі становить орієнтовно 22,8% від номіналу.

Ціни доларових єврооблігацій України в середу, 9 березня, зросли ще на 4,5-10%, а загалом із минулої п'ятниці їх зростання досягло 20-43%.

За інформацією Bloomberg, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року на кінець середи становила 45,4% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 270,9% річних, тоді як наприкінці минулого тижня ставка сягала 362,4%, пише "Інтерфакс-Україна".

Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 86,4% річних, у 2024 році – 68,5% річних, у 2025 році – 50,6% й у 2026 році – 43,8%.

Ставки за паперами із погашенням у 2027-2028 роках знизилися до 39-40% проти 49-51% минулої п'ятниці, а за "довшими" паперами з погашенням у 2029-2031 роках вони становили 32,6-28,1%, тоді як їх ціна дорівнювала 30% номіналу проти 21,8% наприкінці минулого тижня.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 46%, у 2030 році – 26,2%.

Курс ВВП-варантів у середу зріс на 7,5%, а з п'ятниці – на 54,5% і наразі становить орієнтовно 22,8% від номіналу.

Нагадаємо, що 29 вересня 2021 року Міністерство фінансів України погасило третій і останній випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд, в тому числі 1 мільярд доларів США погашення єврооблігацій і 7,355 млн доларів США процентних платежів.

ТСН.ua