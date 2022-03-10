Що таке Starlink? Як може допомогти армії, державі

Що таке Starlink і яким чином ця технологія може допомогти у боротьбі з агресором розбирався ТСН.ua

В умовах героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами світова спільнота як може допомагає Україні – озброєння, санкції проти Росії, гуманітарна допомога, новітні технології. Після звернення міністра цифрової трансформації Михайла Федоріва до Ілона Маска, останній ще 28 лютого відправив в Україну першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink.

Розбираємося, що таке Starlink. В чому переваги системи?

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Звичайний доступ в Інтернет відбувається через наземні дротові канали до провайдера, потім підземними колодязями до магістральних каналів і далі до підводних броньованих кабелів. В той час як супутникова система має мінімальну для передавання сигналу на супутник та прийняття сигналу інфраструктуру на землі. І в цьому її переваги. Наявний супутниковий Інтернет в Україні - Lucky.Net - є дорогим і має багато обмежень. Це і швидкість, об’єм передавання даних, залежність від розташування супутника на орбіті, невелика кількість супутників. Все це, безперечно, впливає на стабільність зв’язку.

Перші два демосупутники Starlink були запущені ще в 2018 році, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.

Спутники Starlink обертаються навколо нашої планети на висоті приблизно 482 км, утворюючи павутину, з’єднуючись з найближчою станцією для надання Інтернету. Для роботи Starlink потрібні термінали. Вартість одного терміналу - $499. Абонентська плата становить $99 за місяць. Максимальна швидкість з'єднання досягає 200 Мбіт/с, у той час як швидкість 4G досягає 100 Мбит/с.

Серед користувачів Starlink Міністерство цифрової трансформації, «Укрзалізниця», нещодавно 12 пристроїв отримав і Київ. Звичайні користувачі, які прибрали пристрої за власні кошти, також користуються цією системою.

Спутники Starlink продовжують надходити до України. "9 березня ми отримали другу партію станцій Starlink", - повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Станції Starlink допомагають нашим військовим, підтримують роботу інфраструктури, сервісів у різних галузях економіки. Від початку російської окупації існує загроза відключення від мобільного зв’язку та Інтернету через пошкодження внаслідок активних бойових дій. За таких умов системи Starlink дозволяє бути на зв’язку та контролювати інформаційний простір.

Для громадянського населення необхідності підключатися до Starlink поки немає, тому що майже вся територія країни має стабільний зв'язок та Інтернет. Але за необхідності ця система може замінити традиційних інтернет-провайдерів. Таким чином комплекти Starlink є резервним каналом доступу до Інтернету переважно для вйськових та державних структур.