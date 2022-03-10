Бої під Києвом: до лікарні Броварів доправлено майже 20 поранених

Бої під Києвом: до лікарні Броварів доправлено майже 20 поранених

Під обстріл окупантів у власному авто потрапили батько з 15-річним сином.

До Броварської лікарні доправлено майже 20 поранених із Броварського району.

Про це повідомив директор ББКЛ Валентин Багнюк 10 березня, передає "Трибуна Бровари".

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"Учора до нас у лікарню прибуло 13 поранених. Сьогодні зі Скибина звернулася сім’я з осколковими пораненнями. Також під обстріл у власному авто потрапили батько з 15-річним сином. Із Калинівки доправлено троє поранених із цивільного населення. Серед військових у бою під Броварами було поранено чотирьох осіб. Одному військовому надати медичну допомогу, на жаль, не встигли - помер у кареті швидкої допомоги”, - зазначив Валентин Багнюк.

За його словами, лікарня повністю всім забезпечена, ліків та медичних препаратів достатньо. Але багато медпрацівників просять дозволу на евакуацію.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав три ключові точки в Україні, які безуспішно намагається взяти РФ.

"Три ключові точки зараз. Тикаються під Бровари зараз. Далеко від Броварів, але намагаються пройти. Там ще складна місцевість. Отримують від нас артилерією, авіацією", - сказав він.

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