На Сумщині 10 березня заплановано три "зелені коридори"

На Сумщині 10 березня заплановано три "зелені коридори"

Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.

Попередньо відомо, що на 10 березня в Сумській області заплановано три "зелені коридори".

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.

Три "коридори" — з Сум, Тростянця і Краснопілля:

Суми-Полтава : Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;

: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава; Тростянець-Полтава : Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;

: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава; Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Вся інформація про місця збору та точний час відправки буде повідомлено згодом.

Живицький зазначив, що українська сторона подавала й інші населені пункти області, але їх поки що не підтверджують.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що евакуація триватиме, 10 березня готується 6 гумкоридорів.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що евакуацію людей з міста Ізюм не розпочалася через обстріли російських окупантів.

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