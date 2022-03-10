На Сумщині 10 березня заплановано три "зелені коридори"

Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.
Попередньо відомо, що на 10 березня в Сумській області заплановано три "зелені коридори".
Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.
Три "коридори" — з Сум, Тростянця і Краснопілля:
- Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;
- Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;
- Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.
Вся інформація про місця збору та точний час відправки буде повідомлено згодом.
Живицький зазначив, що українська сторона подавала й інші населені пункти області, але їх поки що не підтверджують.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що евакуація триватиме, 10 березня готується 6 гумкоридорів.
Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що евакуацію людей з міста Ізюм не розпочалася через обстріли російських окупантів.
Читайте також: