Із Сум виїхали три евакуаційні колони з мирними жителями

Із Сум виїхали три евакуаційні колони з мирними жителями

Серед евакуйованих – діти з дитбудинку.

Сьогодні, 9 березня, продовжувалася евакуація мирних жителів з міста Суми.

Як повідомляє в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, з Сум виїхали три колони. Перша – вже дісталася Лубен, друга – у Лохвиці, а третя незабаром приєднається до другої.

Далі евакуйованих жителів потягом відправлять на Західну Україну. Якщо хтось захоче залишитися, їм нададуть прихисток на Полтавщині.

"У Лубнах евакуйовані з усіх трьох колон разом вирушать залізницею на захід країни. Тих, хто захоче залишитися в нашій області, доставимо в Полтаву та надамо прихисток", - повідомив в.о. голови Полтавської ОДА.

Також відомо, що серед евакуйованих були й дітлахи з дитячого будинку. Вони вирушать на Черкащину.

"Серед евакуйованих – три автобуси з вихованцями одного із сумських дитячих будинків. Малеча далі поїде до Черкаської області", - повідомив Дмитро Лунін.

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