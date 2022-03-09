На Київщині внаслідок авіаудару загинула 20-річна дівчина

У селищі Пісківка окупанти зруйнували 9 осель.

Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка в Бучанському районі, що на Київщині, загинула людина.

Дівчині було 20 років. Про це пише пресслужба Нацполіції України. У повідомленні йдеться, що ще двоє осіб отримали поранення. Загалом, російські окупанти зруйнували 9 осель. На фото, які оприлюднили в Мережі видно зруйновані домівки.

У повідомленні йдеться, що російська авіація завдала ударів 8 березня о 21:30. Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту.

Нагадаємо, генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що наразі від злочинних дій Росії в Україні загинули вже понад 60 дітей і ще понад 100 зазнали поранень.До кримінальної відповідальності вже притягнули понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва РФ.

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