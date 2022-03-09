В Киевской области в результате авиаудара погибла 20-летняя девушка

В поселке Песковка оккупанты разрушили 9 домов.

В результате авиаудара по поселку Песковка в Бучанском районе Киевской области погиб человек.

Девушке было 20 лет. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Украины. В сообщении говорится, что еще два человека получили ранения. В общем, российские оккупанты разрушили 9 домов. На фото, которые обнародовали в Сети, видны разрушенные дома.

В сообщении говорится, что российская авиация нанесла удары 8 марта в 21:30. Враг сбросил бомбы на жилые дома мирного населенного пункта.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в настоящее время от преступных действий России в Украине погибли уже более 60 детей и еще более 100 получили ранения. К уголовной ответственности уже привлечено более 40 представителей власти и военно-политического руководства РФ.

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