"Это война России против украинских детей": Венедиктова сообщила о 60 убитых

К уголовной ответственности уже привлечено более 40 представителей власти и военно-политического руководства РФ.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в настоящее время от преступных действий России в Украине погибли уже более 60 детей и еще более 100 получили ранения.
Об этом генпрокурор сказала на пресс-конференции во Львове 9 марта, сообщили в Офисе генпрокурора.
"Это война России против украинских детей", – подчеркнула Венедиктова.
Согласно сообщению, Офис генпрокурора в первый же день войны начал уголовное производство по фактам посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны.
За совершение умышленных действий, повлекших гибель и ранение большого количества украинцев, сообщено о подозрении:
- министру обороны РФ,
- начальнику Генштаба,
- командующему Нацгвардией,
- директору службы внешней разведки,
- директору ФСБ,
- министру внутренних дел,
- другим высокопоставленным должностным лицам РФ.
"Судами выданы разрешения на их арест. Мы принимаем меры по объявлению их в международный розыск. Всего в настоящее время привлечены к уголовной ответственности более 40 представителей власти и военно-политического руководства страны-агрессора. И их будут тысячи", — подчеркнула Венедиктова.
Напомним, 9 марта российские оккупационные войска открыли огонь из артиллерии по Мариуполю. Обстрелами полностью разрушен роддом №2. Эксзамглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил о многих раненых и убитых женщинах.
После этого в Офисе президента в очередной раз призвали Запад закрыть небо над Украиной.
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