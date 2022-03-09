"Это война России против украинских детей": Венедиктова сообщила о 60 убитых

"Это война России против украинских детей": Венедиктова сообщила о 60 убитых

К уголовной ответственности уже привлечено более 40 представителей власти и военно-политического руководства РФ.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в настоящее время от преступных действий России в Украине погибли уже более 60 детей и еще более 100 получили ранения.

Об этом генпрокурор сказала на пресс-конференции во Львове 9 марта, сообщили в Офисе генпрокурора.

"Это война России против украинских детей", – подчеркнула Венедиктова.

Согласно сообщению, Офис генпрокурора в первый же день войны начал уголовное производство по фактам посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны.

За совершение умышленных действий, повлекших гибель и ранение большого количества украинцев, сообщено о подозрении:

министру обороны РФ,

начальнику Генштаба,

командующему Нацгвардией,

директору службы внешней разведки,

директору ФСБ,

министру внутренних дел,

другим высокопоставленным должностным лицам РФ.

"Судами выданы разрешения на их арест. Мы принимаем меры по объявлению их в международный розыск. Всего в настоящее время привлечены к уголовной ответственности более 40 представителей власти и военно-политического руководства страны-агрессора. И их будут тысячи", — подчеркнула Венедиктова.

Напомним, 9 марта российские оккупационные войска открыли огонь из артиллерии по Мариуполю. Обстрелами полностью разрушен роддом №2. Эксзамглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил о многих раненых и убитых женщинах.

После этого в Офисе президента в очередной раз призвали Запад закрыть небо над Украиной.

ТСН.ua

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