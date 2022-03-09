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"Это война России против украинских детей": Венедиктова сообщила о 60 убитых

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"Это война России против украинских детей": Венедиктова сообщила о 60 убитых

Ирина Венедиктова/Facebook

К уголовной ответственности уже привлечено более 40 представителей власти и военно-политического руководства РФ.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в настоящее время от преступных действий России в Украине погибли уже более 60 детей и еще более 100 получили ранения.

Об этом генпрокурор сказала на пресс-конференции во Львове 9 марта, сообщили в Офисе генпрокурора.

"Это война России против украинских детей", – подчеркнула Венедиктова.

Согласно сообщению, Офис генпрокурора в первый же день войны начал уголовное производство по фактам посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны.

За совершение умышленных действий, повлекших гибель и ранение большого количества украинцев, сообщено о подозрении:

  • министру обороны РФ,
  • начальнику Генштаба,
  • командующему Нацгвардией,
  • директору службы внешней разведки,
  • директору ФСБ,
  • министру внутренних дел,
  • другим высокопоставленным должностным лицам РФ.

"Судами выданы разрешения на их арест. Мы принимаем меры по объявлению их в международный розыск. Всего в настоящее время привлечены к уголовной ответственности более 40 представителей власти и военно-политического руководства страны-агрессора. И их будут тысячи", — подчеркнула Венедиктова.

Напомним, 9 марта российские оккупационные войска открыли огонь из артиллерии по Мариуполю. Обстрелами полностью разрушен роддом №2. Эксзамглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил о многих раненых и убитых женщинах.

После этого в Офисе президента в очередной раз призвали Запад закрыть небо над Украиной.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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