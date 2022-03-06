Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение

Только в первый день российского нападения погибли 137 украинских военных и гражданских лиц.

Президент страны-агесорки Владимир Путин 21 февраля официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". В присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Ее цель, по словам главы оккупантов, — защита людей, которые в течение восьми лет якобы "терпят издевательства, геноцид со стороны киевского режима". Путин объявил о планах демилитаризации и денацифицировать Украину.

Сразу после обращения Путина по всем крупным городам Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение. Только в первый день российского нападения погибли 137 украинских военных и гражданских лиц.

После четырех дней массированных обстрелов всей Украины, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.

В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Следует отметить, что в течение всех дней российского вторжения кафиры дерзко обстреливают гражданское население. Некоторые города, в частности, Гостомель, Ирпень, Буча, почти полностью уничтожены российскими военными.