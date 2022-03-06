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Россия совершает на территории Украины военные преступления — Блинкен

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Россия совершает на территории Украины военные преступления — Блинкен

ГСЧС

Мир документирует преступления РФ против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия совершает в Украине военные преступления.

Об этом он сказал в интервью CNN

"Мы видели очень надежные сообщения о преднамеренных атаках против гражданских, являющихся военным преступлением. Мы видели очень надежные сообщения по использованию конкретного оружия. Сейчас мы все это документируем, собираем все, изучаем, чтобы убедиться, что соответствующие организации и учреждения расследовали, были ли они совершены военные преступления", — заявил Госсекретарь США.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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