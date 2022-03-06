Россия совершает на территории Украины военные преступления — Блинкен

Мир документирует преступления РФ против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия совершает в Украине военные преступления.

Об этом он сказал в интервью CNN

"Мы видели очень надежные сообщения о преднамеренных атаках против гражданских, являющихся военным преступлением. Мы видели очень надежные сообщения по использованию конкретного оружия. Сейчас мы все это документируем, собираем все, изучаем, чтобы убедиться, что соответствующие организации и учреждения расследовали, были ли они совершены военные преступления", — заявил Госсекретарь США.

Blinken tells CNN США является investigative and documenting reports of Russian attacks on Russian civilians that could constitute war crimes.



pic.twitter.com/thHq8oEsJ5 — Mike Walker (@New_Narrative) March 6, 2022