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Росія вчиняє на території України воєнні злочини - Блінкен

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Росія вчиняє на території України воєнні злочини - Блінкен

ДСНС

Світ документує злочини РФ проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія вчиняє в Україні воєнні злочини. 

Про це він сказав в інтерв’ю CNN

"Ми бачили дуже надійні повідомлення про навмисні атаки проти цивільних, що є військовим злочином. Ми бачили дуже надійні повідомлення щодо використання конкретної зброї. Зараз ми все це документуємо, збираємо все, вивчаємо, щоб переконатись, що відповідні організації та інституції розслідували, чи були скоєні воєнні злочини", - заявив Держсекретар США.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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