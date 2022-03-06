Росія вчиняє на території України воєнні злочини - Блінкен

Світ документує злочини РФ проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія вчиняє в Україні воєнні злочини.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN

"Ми бачили дуже надійні повідомлення про навмисні атаки проти цивільних, що є військовим злочином. Ми бачили дуже надійні повідомлення щодо використання конкретної зброї. Зараз ми все це документуємо, збираємо все, вивчаємо, щоб переконатись, що відповідні організації та інституції розслідували, чи були скоєні воєнні злочини", - заявив Держсекретар США.

Blinken tells CNN the US is investigating and documenting reports of Russian attacks on Ukrainian civilians that could constitute war crimes.



pic.twitter.com/thHq8oEsJ5 — Mike Walker (@New_Narrative) March 6, 2022