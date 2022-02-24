Ми вводимо воєнний стан на всій території України - Зеленський

Зеленський просить українців за можливості залишатися вдома.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Про це він сказав у ранкову відеозверненні 24 лютого.

"Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Росії Волдимир Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій інфраструктурі та по нашим прикордонникам та загона. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території України", - сказав Зеленський.

Український президент провів термінову розмову з президентом США Джо Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гортувати міжнародну підтримку.

"Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібен спокій. За можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо. Армія працуює.Прауює весь спектор оборонни. На зв'язку буду з вами постійно я, РНБО, Кабмін", - звернувся до українців Зеленський.