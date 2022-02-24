У МВС розповіли про російські обстріли України

Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про обстріли, які Росія здійснила вранці 24 лютого по Україні.

"Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Тривають артилерійські обстріли кордону. Від сьогодні у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера зараз, чи буде Третя Світова війна. З нами Правда! З нами Господь! Ми захищаємо свою землю! Перемога буде за нами!", - зазначив Геращенко у фейсбуці.

Де відбувалися та відбуваються обстріли:

04.35 напад на п/н впс «В.Писарівка» зі стор. РФ

05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»

05:05 впс «Н.Слобода» обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»

05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»

05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилер. обстріл зі стор. РФ

05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»

05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс «Тополі» обстріл з ГРАДів з боку РФ

05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з ГРАДів з боку РФ

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