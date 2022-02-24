Астрологічний прогноз на 24 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найуспішнішими виявляться фінансові справи: будь-які підписані в цей час контракти або укладені угоди дуже скоро принесуть дивіденди.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: жовтий, лимонний.

Щасливе каміння дня: бірюза, малахіт, зелений нефрит.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв, залози.

Хвороби дня: перебіг хвороби, що почалася, може бути будь-яким — від короткострокового до тривалого, в будь-якому разі необхідно одразу ж почати її лікувати, до того ж за участю лікаря, самолікування неприпустимо.

Афоризм дня: "Невпевненість зруйнувала стільки можливостей" (Еріх Марія Ремарк).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і стосунки дня: не варто поспішати із укладенням шлюбу – він буде пов'язаний з великою кількістю труднощів: можна буде сказати, що "сімейний човен розбився об побут".

Магія та містика дня: можна ворожити на кохання.

Табу дня: не варто починати ремонт і навіть просто переставляти в будинку меблі.

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