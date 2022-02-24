Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".
Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.
"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом ) ОЦВС України - згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору", - ідеться в повідомленні Украероруху.
Там додали, що "надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється. Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлятимемо додатково".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.