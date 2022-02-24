Путін закликав українських військових скласти зброю

Він звернувся до українських військових.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" на Донбасі.

За словами Путіна, до планів Росії не входить окупація України.

При цьому він вимагає від військовослужбовців української армії скласти зброю.

"Мушу звернутися до військових України, ви давали присягу народу, а не хунті, закликаю негайно скласти зброю та йти додому", — сказав він.

Мовляв, "Росія прагнутиме демілітаризації України і надасть суду тих, хто вчинив злочини проти мирних громадян".

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