Путін раптово виступив з черговим "уроком історії":

Путін переконує, що США - це імперія зла.

Президент Росії Володимир Путін раптово вирішив звернутися до росіян з виступом.

У виступі він знову звинувачує США, називаючи їх "імперією зла".

"США хочуть знищити наші сімейні цінності" - зауважив Путін.

Він додав, що західні країни перейшли "червону межу".

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