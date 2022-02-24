Путін раптово виступив з черговим "уроком історії":

Путін переконує, що США - це імперія зла.
Президент Росії Володимир Путін раптово вирішив звернутися до росіян з виступом.
У виступі він знову звинувачує США, називаючи їх "імперією зла".
"США хочуть знищити наші сімейні цінності" - зауважив Путін.
Він додав, що західні країни перейшли "червону межу".
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.