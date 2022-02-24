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Путін раптово виступив з черговим "уроком історії":

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Путін раптово виступив з черговим "уроком історії":

Associated Press

Путін переконує, що США - це імперія зла.

Президент Росії Володимир Путін раптово вирішив звернутися до росіян з виступом. 

У виступі він знову звинувачує США, називаючи їх "імперією зла". 

"США хочуть знищити наші сімейні цінності" - зауважив Путін. 

Він додав, що західні країни перейшли "червону межу". 

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