Путин внезапно выступил с очередным "уроком истории":

Путин убеждает, что США – это империя зла.

Президент России Владимир Путин внезапно решил обратиться к россиянам с выступлением.

В выступлении он снова обвиняет США, называя их "империей зла".

"США хотят уничтожить наши семейные ценности", — отметил Путин.

Он добавил, что западные страны перешли "красный предел".

Напомним: