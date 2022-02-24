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Путин внезапно выступил с очередным "уроком истории":

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Путин внезапно выступил с очередным "уроком истории":

Associated Press

Путин убеждает, что США – это империя зла.

Президент России Владимир Путин внезапно решил обратиться к россиянам с выступлением.

В выступлении он снова обвиняет США, называя их "империей зла".

"США хотят уничтожить наши семейные ценности", — отметил Путин.

Он добавил, что западные страны перешли "красный предел".

Напомним:

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