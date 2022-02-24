Путин внезапно выступил с очередным "уроком истории":

Путин убеждает, что США – это империя зла.
Президент России Владимир Путин внезапно решил обратиться к россиянам с выступлением.
В выступлении он снова обвиняет США, называя их "империей зла".
"США хотят уничтожить наши семейные ценности", — отметил Путин.
Он добавил, что западные страны перешли "красный предел".
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.