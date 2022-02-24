Путін оголосив про "спеціальну військову операцію"

Президент РФ виступив зі зверненням вранці.

Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

"Обставини вимагають від нас рішучих та негайних дій. "Народні республіки" Донбасу звернулися до Росії з проханням про допомогу. У зв'язку з цим, відповідно до статті 51, частина 7 Статуту ООН, з санкції Ради Федерації та на виконання ратифікованих Федеральними Зборами договорів про дружбу і взаємодопомоги з "ДНР" і "ЛНР", мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції, її мета — захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму, і для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також надання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян Російської Федерації", - сказав Путін.

Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

"Мушу звернутися до військових України, ви давали присягу народу, а не хунті, закликаю негайно скласти зброю та йти додому", — сказав Путін.

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