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Астрологический прогноз на 24 февраля

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Астрологический прогноз на 24 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: наиболее успешными окажутся финансовые дела: любые подписанные в это время контракты или совершенные сделки очень скоро принесут дивиденды. 

Символ дня: медведь. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный. 

Счастливые камни дня: бирюза, малахит, зеленый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек, железы. 

Болезни дня: ход начавшейся болезни может быть любым – от краткосрочного до продолжительного, в любом случае необходимо сразу же начать их лечить, причем с участием врача, самолечение недопустимо. 

Афоризм дня: "Неуверенность разрушила столько возможностей" (Эрих Мария Ремарк). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Брак и отношения дня: не стоит торопиться с заключением брака – он будет сопряжен с большим количеством трудностей: можно будет сказать, что "семейная лодка разбилась о быт". 

Магия и мистика дня: можно гадать на любовь. 

Табу дня: не стоит начинать ремонт и даже просто переставлять в доме мебель. 

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