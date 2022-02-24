Астрологический прогноз на 24 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: наиболее успешными окажутся финансовые дела: любые подписанные в это время контракты или совершенные сделки очень скоро принесут дивиденды.

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный.

Счастливые камни дня: бирюза, малахит, зеленый нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, железы.

Болезни дня: ход начавшейся болезни может быть любым – от краткосрочного до продолжительного, в любом случае необходимо сразу же начать их лечить, причем с участием врача, самолечение недопустимо.

Афоризм дня: "Неуверенность разрушила столько возможностей" (Эрих Мария Ремарк).

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: не стоит торопиться с заключением брака – он будет сопряжен с большим количеством трудностей: можно будет сказать, что "семейная лодка разбилась о быт".

Магия и мистика дня: можно гадать на любовь.

Табу дня: не стоит начинать ремонт и даже просто переставлять в доме мебель.

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