Путін розпочав повномасштабну війну проти України - Кулеба

Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про початок війни Росії проти України.

"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - написав Кулеба в твіттері.

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