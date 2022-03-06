Сумчан попереджають про загрозу вуличних боїв

Громадян просять триматися подалі від вікон.

Станом на 16:45 6 березня у Сумах існує загроза вуличних боїв.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Влада просить місцевих жителів перебувати у безпечних місцях і триматися подалі від вікон.