Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі

Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі

Цей документ вже охрестили історичним для України.

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Крім того, очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали також Спільну заяву.

Сайт президента України

У документах говориться, що Україна поважає цінності, закріплені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і має честь подати заявку на членство відповідно до статті 49 цього Договору. Про це передає пресслужба глави держави.

"Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях", – ідеться в документах.

Успіх європейської інтеграції України буде значним внеском у стабільність та безпеку Європейського континенту.

Україна проситиме розглянути заявку за спеціальною процедурою - невідкладно почати формальний процес, аби Україна отримала статус кандидата на членство.

Документи адресовані Еммануелю Макрону, президенту Франції, яка головує у Раді ЄС, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенці Європейського парламенту Роберті Мецолі.