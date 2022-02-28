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Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі

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Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі

Цей документ вже охрестили історичним для України.

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Крім того, очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали також Спільну заяву.

© Сайт президента України
Сайт президента України

У документах говориться, що Україна поважає цінності, закріплені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і має честь подати заявку на членство відповідно до статті 49 цього Договору. Про це передає пресслужба глави держави.

"Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях", – ідеться в документах.

Успіх європейської інтеграції України буде значним внеском у стабільність та безпеку Європейського континенту.

Україна проситиме розглянути заявку за спеціальною процедурою -  невідкладно почати формальний процес, аби Україна отримала статус кандидата на членство.

Документи адресовані Еммануелю Макрону, президенту Франції, яка головує у Раді ЄС, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенці Європейського парламенту Роберті Мецолі.

©
© Сайт президента України
Сайт президента України
© Сайт президента України
Сайт президента України

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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